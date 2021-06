La Métropole de Lyon présente son “REV” à deux-roues

La Métropole de Lyon a présenté ce vendredi matin son nouveau dispositif : la première ligne du futur “Réseau express vélo”.



En quelques coups de pédale, il sera bientôt possible de traverser toute la ville…vraiment ? C’est en tout cas le “REV” défendu par Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, et Fabien Bagnon, vice-président de la métropole de Lyon qui ont dévoilé la première ligne de leur REV (Réseau express vélo) ce vendredi depuis l’université Lyon II dans le 7e arrondissement.



“Nous souhaitons faciliter la vie des cyclistes, mais aussi sécuriser leurs parcours” a affirmé Fabien Bagnon en conférence de présentation. L’élu de la voirie et des mobilités actives souhaite une piste cyclable “séparée des routes et confortable pour tous les cyclistes.”



La première ligne s’étendra sur 17 kilomètres de Vaulx-en-Velin à Saint-Fons en passant par les quais du Rhône et le campus de la Doua. Les travaux débuteront dès le mois d’octobre 2021 et la livraison de la première section de la ligne aura lieu en 2022.



Dans la continuité de sa ligne politique écologiste, le parti EELV met en avant la pratique du vélo, en rendant leurs trajets “plus fluides et agréables”. Grégory Doucet a notamment profité de l’occasion pour encourager les étudiants à se servir du vélo comme “moyen de transport régulier”.



La municipalité s’inscrit dans un projet à long terme qui devrait permettre d’aménager plus de 250 km de piste cyclable dans la métropole à l’horizon 2026. Les autres lignes seront annoncées dans les prochains mois.