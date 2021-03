La Nasa vous fait découvrir votre voix sur Mars

Grâce à la présence du robot Persévérance sur Mars, la Nasa a pu recueillir des données phoniques sur la planète rouge.



Après avoir pu visualiser des images inédites de la planète Mars. Le géant américain de l’astronomie propose un simulateur en ligne afin de reconstituer votre voix telle qu’elle résonnerait dans l’atmosphère martienne.



En effet, votre voix sera différente, en cause la composition de l’atmosphère dans laquelle elle se propage. C’est ce que confirment les nouvelles données transmises par Persévérance.

” Un micro expérimental a pu capter l’atterrissage lui-même. L’autre micro est destiné à la science. Les deux microphones peuvent capturer les sons émis par le rover “, explique l’agence spatiale américaine.

La playlist mise à disposition par la Nasa permet d’écouter l’enregistrement original capté : le bruit du rover, superposé à un souffle qui fait penser à un léger vent. Les scientifiques sont parvenus à isoler les deux sons en deux restitutions différentes.



Afin de proposer une comparaison, la Nasa a publié une seconde playlist. Ici, les personnes peuvent entendre les bruits enregistrés sur la Terre, combinée à l’atmosphère de mars.



Pour pousser l’expérience encore plus loin et afin que tout le monde puisse prendre conscience de la différence de propagation entre la Terre et Mars, vous avez un simulateur à votre disposition.



Sur un espace dédié de son site baptisé “Sounds of Mars” vous pouvez enregistrer votre voix gratuitement. Il est également possible d’enregistrer et de partager votre expérience.