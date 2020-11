La superbe initiative des supporters de l’OL à l’approche des fêtes de Noël

Les “Bad Gones” et “Lyon 1950” ont lancé ces derniers jours une cagnotte en ligne destinée “à l’ensemble des Gones et des Fenottes dans le besoin”. Cette action caritative commune entre les deux groupes de supporters a pour but d’offrir une peluche aux enfants lyonnais en situation de précarité.



Les supporters de l’OL se mobilisent pour la bonne cause ! Comme chaque saison, une opération caritative est organisée en faveur des enfants. “Chaque peluche coûte en moyenne 6,5€. Nous les faisons fabriquer par “Allez les Gones”, une marque lyonnaise… précise le communiqué. Ces peluches seront ensuite nos “avatars” le temps d’un soir, le temps d’un match […] Nous les déposerons dans ces travées qui nous manquent tant, à nos sièges, dans nos virages afin qu’elles nous représentent lors de la rencontre de championnat OL-Brest.” Les peluches seront ensuite distribuées à différentes associations, qui se chargeront de les restituer à des enfants lyonnais dans le besoin.

Ce samedi soir, plus de 7000 euros avaient déjà été récoltés.