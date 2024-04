La végétalisation de la ville de Lyon se poursuit

La ville de Lyon dresse son bilan de la végétalisation de la ville, avec 90 000 mètres carrés d'espaces verts créés, l'équivalent de 13 terrains de football. Ce projet comprend 7 000 arbres plantés depuis 2020 et 19 000 arbustes sur les projets annuels, dans le cadre d'une initiative conjointe de la Ville de Lyon et de la Métropole de Lyon.

Le but est d'adapter la ville aux nouvelles conditions climatiques, de rafraîchir la ville et d'améliorer le confort des piétons, toujours dans l'optique de la rendre plus verte et de donner la priorité aux piétons. Lyon, qui connaît des épisodes caniculaires assez importants depuis quelques années, est également la ville d'Europe avec le degré de réchauffement climatique le plus important. Pour contrer cela, la ville et la Métropole de Lyon poursuivent leur projet de végétalisation de la ville, ce qui a pour conséquence une baisse de 7 degrés en période de canicule et de 4,2 degrés en période normale.

"Planter plus, planter mieux et planter avec les habitants" : le projet est donc de planter jusqu'à 100 000 arbres/arbustes d'ici 2030, et à ce rythme, ils auront largement dépassé cet objectif, selon les élus.

Gautier CHAPUIS, adjoint au maire de Lyon délégué à la végétalisation, la biodiversité, la condition animale et l'alimentation.

Grégory DOUCET, maire de Lyon