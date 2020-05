La vigilance orange pluies-inondations maintenue en Isère

Depuis vendredi, le département de l’Isère est touché par de fortes précipitations. Plusieurs cours d’eau et rivières, dont l’Isère, subissent la crue des eaux. La vigilance orange pluies-inondations a donc été maintenue ce dimanche matin dans le département.



Le préfet de l’Isère appelait ce samedi soir à la plus grande prudence. “Les conséquences de ces précipitations sur le terrain se feront sentir jusqu’en fin de journée dimanche, sur les débits des torrents voire plus tard encore pour les glissements de terrain éventuels.”



La population en zone inondable doit veiller à surveiller régulièrement la montée des eaux. Il est conseillé de mettre en lieu sûr, les objets susceptibles d’être endommagés.