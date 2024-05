La ville de Villeurbanne aide les jeunes à décrocher un job d’été

La ville organise un forum job d'été au CCVA de Villeurbanne le 15 mai prochain à destination des Villeurbannais et Villeurbannaise entre 18 et 30 ans, avec pour objectif d'aider ces jeunes à trouver un emploi saisonnier en les mettant en contact avec des employeurs de plusieurs domaines.

De nombreux recruteurs de divers secteurs seront donc présent à ce forum tel que Cinéma Pathé par exemple. De plus, un espace coaching, animé par France Travail et la mission locale de Villeurbanne proposera des ateliers pour améliorer son CV et sa présentation aux recruteurs.

M.D