L’agglomération chalonnaise envahie par les moustiques tigres

Les moustiques tigres ont envahi l’agglomération chalonnaise, rendant la vie difficile pour les résidents. À Saint-Rémy et Lux, les habitants se battent sans succès contre ces insectes. Les efforts pour éliminer l'eau stagnante et utiliser des répulsifs restent inefficaces. La Ville de Chalon a commencé des actions de démoustication et installé des pièges à CO2. Certains plaident pour l’implantation de nichoirs à chauves-souris, prédateurs naturels des moustiques. Une étude est en cours pour cette solution en collaboration avec des associations de protection de la nature.