L’ancien capitaine de l’OL, Nabil Fekir victime d’escroquerie

Près de 200 000 euros ont été ponctionnés sur des comptes de particulier. Cet argent avait transité sur plusieurs comptes en France ainsi qu’à l’étranger. Le compte de l’ancien capitaine de l’OL, Nabil Fekir, en fait parti.



La présidente Alexandrine Lenoir présente le dossier qui a occupé durant une journée le tribunal judiciaire de Vienne. Une audience où le nom de Nabil Fekir est apparu furtivement.



Selon nos confrères du Progrès, en quelques mois, plusieurs dizaines de comptes de particuliers, dont le plus âgé avait alors 88 ans, ont été délestées de 200 000 euros.



L’enquête confiée à la section de recherches de Grenoble relève plus d’une dizaine de victimes. Un mois plus tard, un couple est interpellé, tout comme un troisième homme, ancien footballeur professionnel, à Saint-Vallier.



Au domicile du couple, les enquêteurs découvrent de nombreux documents dérobés aux victimes. Leurs comptes bancaires sont examinés. De nouvelles victimes sont identifiées. Les titulaires des comptes par lesquels transite l’argent sont interrogés. Parmi eux, une star du ballon rond : Nabil Fekir, alors capitaine de l’Olympique lyonnais.



L’enquête a montré plus tard, que plusieurs personnes avaient utilisé ses données bancaires.



Ammar Mouza a écopé d’une peine de quatre ans de prison, dont la moitié ferme. Sa compagne et leur complice ont été condamnés à douze mois de sursis simple.