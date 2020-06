Laurent Wauquiez lance un plan de relance à un milliard d’euros pour la région !

Pour relancer l’économie et parvenir à surmonter la crise du coronavirus, la région Auvergne-Rhône-Alpes se mobilise, comme l’annonce Le Progrès.



Ce dispositif économique s’appuie tout d’abord sur la mise en place d’un plan d’investissement immédiat de 440 millions d’euros dans des chantiers, notamment pour l’aménagement routier et ferroviaire du territoire. Une incitation à la préférence nationale, accompagnée d’une relocalisation des emplois seront établies, afin de limiter la hausse du chômage.



Laurent Wauquiez souhaite, de plus, faire évoluer l’économie de la région vers un modèle plus écologique, avec la production d’énergie verte, et le développement des mobilités propres.

La crise sanitaire a montré la capacité d’adaptation de nos entreprises et la nécessité de préserver un tissu économique local fort pour assurer notre souveraineté industrielle et sanitaire.



Aujourd'hui, @auvergnerhalpes lance un plan de relance économique de 1 milliard €. — Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) June 4, 2020