Le chanteur Christophe est mort

50 ans de carrière et des titres encore dans toutes les têtes. Le chanteur Christophe est décédé ce jeudi des suites d’une maladie pulmonaire. Celui celui chantait “Aline”, “Les Mots Bleus” ou encore “Les Paradis Perdus” s’est éteint à l’âge de 74 ans.



“Christophe est parti. Malgré le dévouement sans faille des équipes soignantes, ses forces l’ont abandonné. Aujourd’hui, les mots se lézardent et tous les longs discours sont bel et bien futiles.” ont déclaré la femme et la fille du chanteur.



Il avait été admis en réanimation le 26 mars. Depuis l’annonce de son décès les hommages se multiplient.

Christophe tu es parti ce soir .. et ce soir ce sont les Paradis perdus.. on pense que les gens qu’on aime sont éternels et ils le sont, et tu l’es.. #christophe #le dernier des Bevilacqua — Jean-Michel Jarre (@jeanmicheljarre) April 16, 2020

Ses mots, ses mélodies et sa voix nous ont transportés, nous ont émus. Avec la disparition de Christophe, la chanson française perd une part de son âme, mais le bleu doux-amer de ses chansons est indélébile.



Je pense à sa femme et à sa fille. pic.twitter.com/AJUIr4peSk — Franck Riester (@franckriester) April 17, 2020

Son dernier album, “Christophe etc.”, sorti l’an dernier était composé de deux opus, le chanteur reprenait ses plus grandes chansons en duo avec des artistes tel que Etienne Daho, Laëtitia Casta, Eddy Mitchell, Camille, Raphaël…