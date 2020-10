Le couvre-feu s’étend à l’ensemble des territoires du Rhône, de l’Ain et de l’Isère !

À l’occasion d’une nouvelle conférence de presse ce jeudi soir au sujet de la propagation de l’épidémie de Covid-19, le Premier Ministre Jean Castex a annoncé que 54 départements et la Polynésie Française seront concernés par les mesures de couvre-feu dès minuit dans la nuit de vendredi à samedi, ce qui représente 46 millions de Français. Les départements du Rhône, de l’Ain et de l’Isère devront également se plier à ces restrictions.



À Villefranche-sur-Saône, le couvre-feu sera donc appliqué pour une durée d’au moins six semaines. Les autres mesures en place sur les métropoles devraient aussi s’appliquer sur la ville en ce qui concerne certains commerces (bars), les salles de sports ou encore les activités associatives. Les autorités caladoises sont dans l’attente des précisions de l’arrêté préfectoral. Même chose à Bourgoin et à Vienne.

#COVID19 | La progression de l’épidémie nous conduit à étendre les mesures de couvre-feu à 38 nouveaux départements et une collectivité d’Outre-mer.

Dans ces territoires, le couvre-feu s’appliquera de 21h à 6h.

Ces règles entreront en vigueur à compter de vendredi minuit. pic.twitter.com/dZwhPZGJuf — Jean Castex (@JeanCASTEX) October 22, 2020