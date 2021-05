Le défi “100 refuges de biodiversité avant l’été” est lancé dans le Rhône

Vous avez à cœur de préserver le vivant et faire de la place à la nature au plus près de nous ? Relevez le défi “100 refuges de biodiversité avant l’été”. L’objectif est d’inviter les Lyonnais à faire éclore partout des balcons, jardins et parcs accueillants pour la nature. Ce défi a été lancé par Anciela, la LPO Rhône, et des associations naturalistes du territoire et se déroulera entre le 20 mai et le 20 juin. Les intéressés sont invités à s’inscrire gratuitement pour participer au défi sur www.agiralyon.fr/refuges.



Une lutte contre l’effondrement de la biodiversité



Anciela et la LPO Rhône défendent l’intérêt d’accueillir la biodiversité partout où c’est possible afin que les insectes et les oiseaux puissent y trouver un répit. En effet, on compte un tiers des oiseaux en moins en 15 ans dans les campagnes françaises et 80% de populations d’insectes volants en moins en l’espace de 27 ans.



Par ailleurs, dans la Métropole de Lyon, 80% des espaces verts sont privés. Afin de rendre les villes accueillantes pour la nature, les Grand-lyonnais peuvent agir avec leurs cours d’immeubles, leurs balcons, leurs rebords de fenêtre, leurs espaces verts d’entreprise, ou leurs squares de quartier. Pour les campagnes du Rhône, s’il y a un enjeu fort à prendre soin de la biodiversité dans les espaces agricoles, les jardins de chacun amènent souvent une ressource alimentaire complémentaire bienvenue pour les animaux.



L’objectif est donc d’enclencher des actions et récolter des “promesses ” d’agir en faveur d’un jardin refuge. Pour cela, il est nécessaire d’agir et de mobiliser un maximum de personnes.



Un défi en trois temps



Le défi “100 refuges de biodiversité avant l’été” va se décomposer en 3 temps forts, mais chacun est libre de participer au défi sans participer aux temps forts :

Du 19 au 23 mai, vous aurez la possibilité d’emmener des proches ou voisins visiter des jardins refuges de biodiversité pour les inspirer, dans le cadre de la Fête de la Nature.

Jeudi 20 mai, de 19h à 20h, les participants au défi seront invités à assister à un webinaire donné par la LPO pour comprendre comment nos jardins, balcons et espaces verts peuvent devenir des refuges pour la nature.

Début juin, il sera temps de mettre la main à la pâte avec des ateliers proposés pour se retrouver, bénéficier de conseils, fabriquer de petits aménagements ou encore échanger des plantes.

Ensuite, à partir du 20 juin, un bilan sera effectué et les participants seront invités à communiquer leurs avancées.