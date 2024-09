Bonne nouvelle pour les fans d'Indochine, ajoute deux nouvelles dates à Lyon pour sa tournée en 2025.

Face à l’engouement lors de l’ouverture de la billetterie ce samedi, le groupe de rock français a annoncé dans la foulée qu’il jouerait à l'Arena de Décines.

Ca sera les 4 et 5 février 2025 en plus des sept et huit déjà complet, et les 22 et 23 avril au Zénith d'Auvergne à Clermont-Ferrand.

Ouverture de la billetterie le samedi 21 septembre, à 10h.

RH