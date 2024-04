Le lyonnais Pascal Touré va participer au Glory G91 de Paris

Le kick-boxeur de 28 ans, membre de la Team Nasser Kacem, va participer au Glory G91, l'une des plus grande organisations dans le monde du pied-poing, encore plus importante dans la catégorie de Pascal Touré, le Light Heavyweight. En plus d'être un boxeur professionnel, Pascal Touré travaille en tant que médiateur social dans la ville de Saint-Fons, au sud de Lyon.



Débutant dans la boxe, le Lyonnais s'est rapidement tourné vers le kick-boxing, dont il explique les spécificités :

Champion d'Europe depuis décembre 2023 et actuellement 9e mondial dans le classement du Glory, Pascal Touré se rendra au Glory G91 ce samedi 27 avril au Dome de Paris pour y affronter le néerlandais Mohamed Amine, actuellement 5e mondial au classement du Glory.

Interrogé sur sa préparation pour ce combat, Pascal Touré déclare se préparer comme pour n'importe quel combat, sans tomber dans une boucle d'analyse de vidéos de son adversaire :

Ambitieux, Pascal Touré souhaite gagner son combat sans se blesser, en livrant un beau spectacle pour les personnes qui seront venues assister à son combat. De plus, il souhaite que le plus de personnes possibles se rendent au Glory pour supporter les nombreux Français qui prendront part à cette compétition.

Une victoire dans son combat face à Mohamed Amine, permettrait au Lyonnais de monter dans le classement général et de dépasser son adversaire. Une victoire face à un combattant mieux placé, permet en cas de victoire, de lui passer devant et prendre sa place dans le classement.

Dans le futur, Pascal Touré souhaite participer le plus possible au Glory, afin de grimper encore plus dans le classement et de pouvoir un jour combattre pour gagner la ceinture tant convoitée.

(Crédit Photo : l'Est Éclair)

M.D