Le match entre le LOU et Montpellier est reporté

À la suite des dépistages réguliers imposés par le protocole sanitaire de la Ligue Nationale de Rugby, plus de deux membres du groupe professionnel du LOU Rugby se sont révélés positifs à la COVID-19. Placés à l’isolement, leurs états de santé ne suscitent pas d’inquiétude.



Par conséquent, en application du protocole médical Covid-19, et après avis de la Commission d’expertise Covid-19, la réception du Montpellier Hérault Rugby, prévue ce samedi à 18h15 dans le cadre de la 7 ème journée de TOP 14, est reportée à une date ultérieure.



Comme le stipule le protocole, le club a suspendu les entraînements collectifs, remis en place des séances individuelles ou par petits groupes et continue de suivre toutes les recommandations de la cellule médicale de la LNR.