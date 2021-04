Le meilleur kebab de France est à Lyon, selon l’émission “Très très bon”

350 millions de kebabs sont consommés dans l’Hexagone chaque année. Derrière l’Allemagne, la France recense le plus grand nombre d’enseignes avec plus de 11 000 restaurants.

L’émission culinaire “Très très bon”, animée par le critique culinaire François-Régis Gaudry et diffusé sur Paris Première, a été missionnée pour dénicher le meilleur kebab de France.

Un seul vainqueur

François-Régis Gaudry et les spécialistes de la streetfood Mina Soundiram et Hirmane Abdoulhakime ont sélectionné 18 établissements de référence dans l’Hexagone, de Lyon à Paris, en passant par Marseille, Bordeaux, Strasbourg ou Rouen. Le trio est allé rencontrer des maîtres-kebabiers et a goûté leurs produits. Et c’est un restaurant du 1er arrondissement de Lyon nommé CHËF qui a été sacré meilleur kebab de France par les chefs culinaires.

Le restaurant a ouvert il y a moins de sept mois. Le kebab berlinois, à base de veau ou de poulet, agrémenté de légumes et de feta est le principe de ce restaurant.