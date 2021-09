C’est officiel, le meilleur maire du monde est Français. Philippe Rio, le maire de Grigny, a reçu le prix du meilleur maire au monde, décerné par la la City Mayors Foundation, à Londres. L’association a étudié les actions et politiques des élus dans le détail et observé leur gestion de la crise du Covid.



Sur les 32 candidats présélectionnés cette année, 3 étaient français et c’est finalement Philippe Rio, maire communiste de Grigny dans l’Essone, qui a été élu.



La distinction semestrielle est décernée depuis 2004.