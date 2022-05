Le ministre des Transport Jean-Baptiste Djebbari va rebondir chez un constructeur de voiture à hydrogène après le remaniement

Alors qu’il est toujours en poste, l’actuel ministre des Transport Jean-Baptiste Djebbari va désormais travailler après le remaniement ministériel en tant qu’administrateur pour la société Hopium qui est spécialisée dans le construction de voiture à hydrogène haut de gamme. C’est la société elle-même qui s’est chargée de faire l’annonce via un communiqué publié ce lundi 16 mai sur les réseaux sociaux.

L’annonce a légèrement fait polémique quant à un éventuel conflit d’intérêts dans la mesure où Jean-Baptiste Djebbari occupe toujours son poste de ministre. Or, l’entourage du ministre a précisé que le Code du commerce obligeait les entreprises à publier un avis 35 jours avant l’assemblée générale et surtout qu’il s’agissait d’une proposition de nomination et non pas d’une nomination pure et dure. La Haute Autorité aurait également rendu un avis favorable qui devrait être diffusé dans les prochains jours.