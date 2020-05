Le premier salon de coiffure a rouvert à 00H01

Pendant le confinement pas de possibilité de se rendre chez le coiffeur, certains ont succombé à la coupe maison mais une majorité attendait avec impatience la réouverture des coiffeurs ce lundi.

Marc Mauny, un artisan coiffeur a décidé de rouvrir son salon le plus tôt possible soit à 00H01 ce lundi pour rattraper au plus vite l’arrêt d’activité de son salon “Marc créations” à Mayenne.

“Tout le monde se considère comme une urgence” affirme ce dernier.

Il s’est cependant occupé de ses clients seul ne pouvant pas faire travailler ses salariés pendant la nuit. Cette expérience particulière était une prise de contact rassurante pour les plus pressés et un “moment magique” pour notre artisan coiffeur dont le salon a été le premier à rouvrir en France.

Les habitants du Pays de la Loire ont donc été les premiers à se faire coiffer pour le déconfinement.