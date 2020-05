Le tabagisme en recul en France, surtout chez les femmes

Une enquête de Santé Publique France (SPF) révèle que 20,7% des françaises sont des fumeuses. Un chiffre qui a baissé de 2 points en une année (22,9% en 2018). Chez les hommes, aucune baisse significative n’a été constatée.

Le tabac perd en popularité. Les derniers chiffres dévoilés par SPF montrent que 3 français sur 10 sont fumeurs (30,4% de la population). Parmi eux, 24% fument tous les jours.

Les fumeurs quotidiens ont baissé de 14% en 5 ans

Un record. L’agence publique dévoile que c’est “la première fois depuis les années 2000 qu’une baisse de cette ampleur est constatée.” L’organisme justifie cette baisse par les mesures adoptées ces dernières années. La hausse du prix du paquet et le remboursement des substituts nicotiniques, ont “vraisemblablement contribué” à cette baisse, selon SPF.

Le tabac, révélateur d’inégalités sociales

Le portrait type du fumeur est généralement un homme (54%) de moins de 55 ans (81%). Mais parmi ces hommes, la plupart sont non-diplômés ou au chômage. Les plus précaires représentent 12% de plus que les plus aisés. Un résultat qui permet de “connaître la cible” et “d’ajuster les stratégies de prévention” assure Viêt Nguyen Thanh, responsable de l’unité addictions à Santé publique France.

Le 31 mai prochain marquera la journée mondiale sans tabac. Une raison, peut-être, de se motiver à arrêter de fumer.