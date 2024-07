Légère hausse du nombre de demandeurs d’emploi en Auvergne-Rhône-Alpes

La préfecture a dévoilé les chiffres de la demande d’emploi pour la région Auvergne-Rhône-Alpes au deuxième trimestre 2024. En prenant en compte tous les demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi, qu'ils aient exercé ou non une activité, le chômage connaît une légère hausse de 0,1 % sur le trimestre, soit 640 demandeurs d'emploi supplémentaires. En moyenne, ils sont un peu moins de 597 000 au cours de cette période. Cependant, il est en baisse de 0,5 % au niveau régional pour les catégories A, regroupant les demandeurs tenus de rechercher un emploi et sans activité. Sur l'année, la région enregistre par ailleurs une hausse de 1,4 % du nombre de chômeurs toutes catégories confondues. Les départements de l'Isère, de l'Ain et du Rhône figurent parmi ceux où le nombre de chômeurs est resté le plus stable par rapport au trimestre précédent. La plus forte variation est observée en Savoie, avec une augmentation de 2,2 % sur le trimestre et de 3,3 % sur l'année.

ML