Prudence le retour des orages dans la région ce dimanche.

Météo france a placé 11 départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune ce dimanche.

Sont concernés : le Rhône, l'Ain, l'Isère, la Drôme, la Savoie, la Haute-Savoie et la Loire entre 16h et 22h.

Et enfin pour l’Allier, le Puy-de-Dôme et le Cantal ce sera entre 14h et 20h.

À noter qu'en Saône-et-Loire, la vigilance sera également activée de 16h jusqu'à minuit.

R.H