Les 10 stats à savoir avant Juve-OL

-L’Olympique Lyonnais a été éliminé lors de ses trois derniers huitièmes de finale et n’a plus atteint les quarts de finale depuis 2009-2010. Cette année-là, Lyon avait sorti le Real Madrid (1-0, 1-1) d’un certain Cristiano Ronaldo.

-L’OL s’est qualifié six fois sur sept après une victoire 1-0 à domicile à l’aller en coupe d’Europe. La seule élimination est survenue face à l’APOEL Nicosie, en 8es de finale l’édition 2011/12 (0-1 et défaite aux tirs au but).

-Lyon s’est qualifié 18 fois sur 21 en compétition UEFA après une victoire à domicile à l’aller.



-La Juventus a perdu quinze fois à l’aller 1-0 à l’extérieur en confrontation européenne et s’est qualifiée seulement huit fois.



– La Vieille Dame n’a plus été éliminée en 8e de finale depuis 2015/16 et a signé une magnifique remontada pour se qualifier il y a un an (0-2, 3-0 contre l’Atlético Madrid grâce à un triplé de Cristiano Ronaldo).



-En phase de groupes, les Bianconeris ont tout gagné à domicile : 3-0 contre le Bayer Leverkusen, 2-1 contre le Lokomotiv Moscou, 1-0 contre l’Atlético Madrid. On note qu’un seul de ces résultats éliminerait l’OL au coup de sifflet final.

-En confrontation directe, la Juventus s’est qualifiée 12 fois sur 12 contre un adversaire français. C’est dire l’exploit qu’accomplirait l’OL en éliminant la Vieille Dame.

-Il s’agit du sixième match entre les deux clubs, tous survenus ces six dernières années. Le bilan penche en faveur de la Juve : quatre victoires, un nul, une défaite.

-L’OL vise la cinquième qualification de son histoire pour les quarts de finale de la Ligue des Champions après 2004, 2005, 2006 et 2010.

-Dans son histoire européenne, l’OL a gagné une séance de tirs au but sur trois. La Juve en a disputé six pour trois victoires et trois éliminations. Le club italien n’a plus disputé cet exercice en compétition UEFA depuis sa défaite contre le Milan AC en finale de la LDC 2003. La dernière séance europenne de l’OL est la qualification (7-6) à Istanbul contre le Besiktas en quart de finale de la Ligue Europa 2017.

Julien Huët

Juventus Turin – Olympique Lyonnais, à vivre ce vendredi dès 20H45 en intégralité avec Julien Huët et Willy Sonthonnaxsur Tonic Radio. Rendez-vous quelques minutes après le coup de sifflet final pour le débrief sur la page Facebook Tonic Radio !