Les bons plans du 13 au 15 mars

Entre épidémie et élections municipales et métropolitaines, ce weekend s’annonce déjà bien chargé. Nous vous proposons une liste d’événements qui subsistent.

Mini World gratuit, à condition d’avoir voté

Les électeurs de moins de 30 ans pourront venir visiter les mondes miniatures de Mini World, à Vaulx-en-Velin, gratuitement ! Ce dimanche, il suffit d’apporter sa carte d’électeur tamponnée et sa carte d’identité pour profiter de cette récompense. Plus d’excuses !

Visite des Traboules lyonnaises

La Maison des Canuts vous propose de (re)découvrir les traboules de la Croix-Rousse. Le départ est prévu samedi, à 15h30, pour finir à 18h sur la place des Terreaux. Au programme : visite commentée de l’atelier avec une démonstration de tissage à l’ancienne, suivie d’une visite des traboules de la Croix-Rousse sur les pas des canuts. Ce sera également l’occasion d’en savoir plus sur la capitale de la Résistance et sur l’histoire des francs-maçons lyonnais.

ArchéoLyon, pour les archéologues en herbe

Ce samedi, entre 14h00 et 18h20, au musée des Confluences, il y aura des ateliers pour les plus de 8 ans, des présentations et une conférence sur l’archéologie lyonnaise. Entre Histoire et actualité, le service archéologique de la ville de Lyon partage ses dernières découvertes.

Ce weekend, c’est la Saint Patrick

Si la vraie date de la Saint Patrick est le 17 mars, il s’agit de la fêter ce week-end. Le spectacle d’opéra et de ballet Irish Celtic, le chemin des légendes, se tiendra à l’amphithéâtre du 6e arrondissement de la capitale des Gaules. A l’occasion de la fête celtique, les deux représentations du spectacles se tiendront à 20h00, samedi et dimanche.

Samedi, à 19h à l’Arbresle, une soirée bal folk aura lieu à la salle Claude Terrasse. En plus de cette nuit celte, une soirée Saint Patrick se tiendra à la salle des fêtes de Pommier dès 19h30, samedi. Un concert de rock irlandais et de la bière qui coule à flots sont au programme.

Il est également d’utilité publique de vous prévenir que certains bars joueront le jeu et s’affubleront de la couleur verte pour vous proposer de plus bas prix sur votre bière, à consommer avec modération.

Maison de la danse

Si le coronavirus a eu raison des spectacles de (LA) HORDE et de la soirée “C’est Extra”, Pierre Pontvianne devrait bien effectuer son spectacle Mass, à l’espace Albert Camus de Bron, ce samedi, à 20h30. Le chorégraphe devrait offrir une performance puissante pour une durée d’une heure.

Natasha St-Pier au Théâtre de Tarare

La Canadienne aux millions d’albums vendus fera escale à Tarare, ce samedi à 20h30, pour son deuxième album : Aimer, c’est tout donner. Il s’agit de l’une de ses quarante dates en France, pour cette tournée live.

Genesis à l’aéroport de Lyon

Une exposition “hors les murs” inédite du photographe Sebastião Salgado, en marge de son exposition à la Sucrière, se tient au sein des terminaux de l’aéroport de Lyon. Une bonne occasion de faire passer le temps plus rapidement en attendant son vol !

Le Mirage Festival

La 8e édition du Mirage Festival se tient aux Subsistances. Ce week-end, entre 14h30 et 19h00, de nombreux ateliers et spectacles interactifs sont prévus, en plus de visites guidées.