Les bons plans du 6 au 8 mars

A la découverte des Lyonnaises

Ce dimanche aura lieu la journée Internationale des Droits des Femmes. A cette occasion une balade urbaine “Où sont les femmes ?” est organisée à Lyon ce samedi de 11h à 13h. Objectif découvrir les architectes, poétesses, réalisatrices, militantes, résistantes ou gastronomes, qui ont laissé leur empreinte dans notre ville. Pour participer rendez-vous sur la place de la Comédie dans le 1er arrondissement de Lyon.

Un rendez-vous pour les fans de mode

La semaine de la mode se termine au centre commercial de la Part-Dieu et pour clôturer l’événement, une rencontre avec Léa Elui et Baptiste Giabiconi aura lieu ce samedi avec des séances de dédicaces. Ils participeront également à un « battle de mode »

Plus d’infos ici rendez-vous de 14h à 18h.

Incontournable

C’est un événement qui est devenu incontournable. Le Salon des Vignerons Indépendants a lieu ce week-end à Eurexpo. Pour cette 14e édition, vous retrouvez des initiations à la dégustation, des espaces de restauration mais aussi la possibilité d’échanger avec les vignerons.

Samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h

Salon Primevère

Le salon de l’alter-écologie débute ce vendredi, pour sa 34e édition. Au programme 550 producteurs bio, artisans, associations qui seront regroupés dans 16 espaces thématiques allant de l’alimentation aux transports, en passant par l’habitat, la santé, le jardinage, l’habillement… .

Du vendredi 6 mars au dimanche 8 mars.

Lyon – Eurexpo

Stage photo : La profondeur de champ

Un court stage photo est organisé à Lyon ce samedi. L’objectif ? Apprendre à ne plus utiliser son appareil en mode automatique.

Le samedi 7 mars à partir de 14h.

Lyon – Place De La Croix-Rousse – 69004

Exposition d’oiseaux exotiques

Une présentation et une bourse d’échange sur certaines espèces d’oiseaux exotiques, est organisée. L’occasion pour vous de découvrir certains volatiles.

Le dimanche 8 mars entre 9h et 18h.

La Verpillière – 193 Rue De Picardie

Salon des gourmets

La 25e éditions du salon des gourmets, se tient ce week-end à Anse. Le moment parfait pour déguster de nombreux produits régionaux.

Le samedi 7 mars et le dimanche 8 mars.

Anse – Salle Ansolia – 778 avenue de l’Europe

Un rendez-vous solidaire à Villefranche

Rendez-vous dimanche à la Maison des familles à Beligny pour soutenir un enfant autiste par le biais de l’association Handicap non visible.

Au programme un défilé, de la danse orientale, un espace cuisine et un spectacle de mascotte pour les enfants .

Rendez-vous dimanche de 10h à 19h, 60 impasse Gaston Tessier à Villefranche. L’entrée est à 3 euros