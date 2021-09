Les enseignants de Saône-et-Loire seront en grève le 23 septembre

L’intersyndicale à appeler les enseignants du département de Saône-et-Loire à se mettre en grève le 23 septembre prochain pour protester contre la politique menée par le ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Selon le JSL, sont en causes la suppression de 180 postes dans les collèges et lycées, la surcharge des classes jusqu’à 30 élèves, la non-création de postes pour les assistants d’éducation, les non-remplacements et les mauvaises conditions de travail et de vie des enseignants.

Les salaires sont aussi l’une des raisons majeures de la mobilisation puisque l’intersyndicale explique qu’en vingt an, le salaire des enseignants est passé de 1,5 smic à 1,1. Une autre grève est d’ores et déjà prévu le 5 octobre prochain dans le cadre de la grève interprofessionnelle.