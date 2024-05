Rentrée scolaire 2024 : de nouvelles mesures rentreront en vigueur dans l’académie de Lyon

À partir de la rentrée scolaire de septembre 2024, de nombreuses nouvelles mesures vont rentrer en vigueur dans les collèges de l'académie de Lyon.

Une des premières mesures est la généralisation de ce qui est appelé "Devoirs faits" pour permettre à tous les élèves de bénéficier d'un temps pour la réalisation des devoirs, hors du temps d'école. Cela permet aux élèves de rentrer chez eux sans aucun devoir à réaliser. Ce dispositif sert à effacer des inégalités notamment dans l'aide qu'un enfant peut recevoir à son domicile dans la réalisation de ses devoirs.

La mesure qui est sans doute la plus importante est la création de groupes de niveaux en Français et en mathématiques pour les élèves de 6e et de 5e. L'objectif de ces groupes de besoin est de permettre à tous les élèves de se mettre rapidement à niveau dans les notions et domaines où ils possèdent des difficultés afin de permettre à tous de maitriser l'entièreté du programme à la fin de l'année scolaire. Olivier Dugrip, recteur de l'académie de Lyon explique : "On veut faire en sorte que l'ensemble des élèves maîtrisent toutes les connaissances qu'ils doivent posséder à chaque fin d'année ou en fin de cycle scolaire". Ces groupes sont à effectif réduit avec des élèves identifiés par les équipes pédagogiques grâce aux résultats antérieurs des élèves.

Des mesures qui visent à favoriser l'égalité des chances afin de permettre une meilleure réussite scolaire des enfants et la suppression des inégalités que l'on peut trouver dans le parcours scolaire d'enfants.