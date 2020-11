Les personnels de l’EFS en grève ce jeudi

L’Etablissement Français du Sang (EFS) appelle à la grève de ses salariés ce jeudi partout en France. Les personnels “tire la sonnette d’alarme auprès de la direction et du gouvernement, sur les conséquences catastrophiques de la non-revalorisation des salaires et des parcours professionnels des personnels.”



Ils demandent une revalorisation salariale au moins à la hauteur de l’accord sur le SEGUR de la santé, ainsi qu’une enveloppe financière dédiée pour négocier la rénovation de la classification des emplois et des rémunérations associées.

A Lyon, un rassemblement est prévu devant l’Agence Régionale de Santé à 11h. Une délégation sera reçue.

A noter que l’EFS rappelle également que les réserves de sang sont au plus bas depuis 10 ans, les stocks ayant été très utilisés au cours de la crise sanitaire. Sachez que vous pouvez effectuer un don de sang même pendant le confinement, dans l’établissement EFS le plus proche de chez vous.