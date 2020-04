Les premiers résultats de l’essai “Discovery” prévus pour fin avril

Piloté depuis Lyon, l’essai “Discovery” teste 4 traitements pour lutter et soigner le coronavirus. Le protocole a été trouvé en 6 jours puis en phase de préparation du 6 au 22 mars, un exploit dans le domaine médical.



Depuis le 22 mars, les tests sont effectués uniquement sur des patients hospitalisés et gravement atteints du Covid-19. La professeure et médecin aux services infectieux de la Croix-Rousse, Florence Ader a fait un point sur “Discovery” en diffusant une vidéo YouTube ce mercredi.



L’infectiologue lyonnaise annonce d’emblée que les résultats ne seront pas diffusés avant la fin du mois d’avril. Ce mercredi, il y aurait entre 530 et 540 patients sous ce traitement. Cependant, il faut attendre 15 jours avant de voir si le traitement est efficace sur le patient, or les patients ne sont pas arrivés tous en même temps il faut donc « attendre que chaque patient ait franchi ce cap du 15e jour ».



De plus, selon Florence Ader, il faut attendre d’avoir un nombre de patients important avant d’avancer des résultats, l’objectif est d’atteindre les 800 patients traités.



Elle précise également que ce ne sera pas elle qui délivrera les résultats de “Discovery” « C’est un comité indépendant et international qui analysera et compilera ensuite les données brutes récoltées. Deux grandes approches sont testées contre ce nouveau coronavirus : des antiviraux pour combattre directement le virus comme pour Discovery, et des médicaments agissant sur le système immunitaire, pour contrôler la réaction inflammatoire de l’organisme » et ce pas avant la fin du mois d’avril.