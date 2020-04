Les supporters contre une reprise à huis clos

Les groupes de supporters français sont contre une reprise prématurée de la saison professionnelle. Une tribune publiée ce lundi et cosignée par 45 groupes de supporters de Ligue 1, Ligue 2 et National se dit contre une reprise des championnats à huis clos. Pour les associations « Il n’est pas envisageable que le football reprenne prématurément. Il n’est pas envisageable qu’il reprenne à huis clos. Il reprendra en temps voulu, quand les conditions sanitaires et sociales seront réunies ».



Pour rappel, la ligue 1 est à l’arrêt depuis 1 mois jour pour jour. Et alors que les clubs allemands ont repris l’entraînement, en France nous en sommes encore loin.



La LFP travaille sur deux dates pour le redémarrage de la saison de L 1 : le 3 ou le 17 juin. Une reprise le 17 juin, reste le scénario le plus probable.

Communiqué commun à 45 groupes et entités de supporters. Le football n’est pas un programme TV, il ne se joue pas coûte-que-coûte, à huis-clos, pour les droits TV. Stop à votre football business indécent.

À relayer ! pic.twitter.com/ZIRf8DEhkN — Romain (@RomainGaudin) April 13, 2020