Les tests PCR et antigéniques seront-ils bientôt payants ?

La semaine dernière l’Académie de médecine préconisait de ne plus rembourser certains tests PCR ou antigéniques afin d’encourager la vaccination. Ce lundi, pour le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, il s’agit d’une question qui “se posera autour de la rentrée”.



Selon l’institution parisienne, “Pour vaincre le Covid-19, une bonne vaccination vaut mieux que des tests à répétition. (…) Suspendre le remboursement des tests (…) pratiqués pour convenances personnelles (obtention d’un passe sanitaire, voyages internationaux, participation à des événements collectifs) chez les personnes non vaccinées”.



Le porte-parole du gouvernement a écarté la proposition émise car des personnes attendent encore “pour avoir leur deuxième dose” et n’y “sont pour rien”.