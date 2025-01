Les Verts à la quête de leur première victoire à l’extérieur

Ce soir à l'Abbé-Deschamps nous jouons la 19e journée de Ligue 1 et l'AS Saint-Etienne n'a pour l'instant ramené qu'un seul petit point (2-2 à Nantes le 29/09) loin du Chaudron.

Il serait donc temps pour les hommes d'Eirik Horneland d'enfin décrocher cette fameuse victoire à l'extérieur ce vendredi soir.

Les Verts qui s'étaient imposés au match aller 3-1 (le 5/10) sur un triplé de son meilleur buteur cette saison le géorgien Zuriko Davitashvili (6 buts) et dont le style de jeu est de plus en plus enthousiasmant depuis l'arrivée du tacticien Norvégien viseront donc une 6e victoire cette saison en championnat.

À noter les absences de Bouchouari, Mouton et Sissoko pour suspension.

Suivez Auxerre-ASSE ce soir à partir de 20h45 avec les commentaires de Thibaut Barbe et Martin Beaud en direct et en intégralité sur Tonic Radio Saint-Etienne en DAB+.