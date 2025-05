Un homme de 27 ans, connu sous 14 identités et interdit de séjour en France, a été condamné à 24 mois de prison ferme pour vols dans un train entre Paris et Clermont-Ferrand. Il a été interpellé entre Tarare et Lozanne et dérobait les affaires de passagers endormis. Le tribunal a prononcé son expulsion définitive du territoire.

H.G