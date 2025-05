Rihanna fait sensation au Met Gala 2025 : une annonce choc !

L'annonce est tombée hier soir : Rihanna est enceinte de son troisième enfant !

La star barbadienne a une nouvelle fois détourné tous les projecteurs lors du très attendu Met Gala 2025, organisé ce lundi 28 avril à New York. Fidèle à sa réputation de reine des annonces spectaculaires, la chanteuse et businesswoman a révélé son baby bump en grande pompe, sur les marches du Metropolitan Museum of Art, au bras de son compagnon, le rappeur A$AP Rocky.

Un moment glamour et émouvant

Habillée d'une robe signée Marc Jacobs, dans une coupe sculpturale qui soulignait son ventre arrondi, Rihanna est apparue radieuse et confiante. À 36 ans, la superstar semble plus épanouie que jamais.

Une nouvelle page familiale pour le couple

Déjà parents de RZA, né en mai 2022, et de Riot Rose, né en août 2023, Rihanna et A$AP Rocky s'apprêtent donc à agrandir leur famille. Si le couple reste discret sur sa vie privée, ils ont toujours choisi des moments publics très symboliques pour annoncer les grandes nouvelles comme en témoignent la révélation de sa première grossesse dans les rues enneigées de Harlem, ou la seconde lors de sa performance au Super Bowl 2023.

Mais où en est la musique ?

C'est LA question que tous ses fans continuent de poser : à quand le nouvel album ? Depuis "ANTI", sorti en 2016, Rihanna n'a pas publié d'album studio, et les projets musicaux restent rares. Malgré quelques apparitions (notamment pour la B.O. du film Black Panther: Wakanda Forever avec le morceau "Lift Me Up" en 2022), elle semble désormais concentrée sur d'autres facettes de sa carrière.

Un retour en musique peu probable en 2025 ?

Dans ses dernières interviews, Rihanna a évoqué à demi-mot son perfectionnisme, expliquant qu'elle « voulait que le prochain album soit à la hauteur » de ses attentes sans pour autant confirmer une date de sortie. Son entourage laisse entendre qu'elle continue d’enregistrer ponctuellement, mais sans pression. Sa priorité semble aujourd’hui clairement orientée vers sa vie de famille et ses entreprises.

Entrepreneuse avant tout

Une nouvelle fois, une annonce magistrale

Avec ce troisième bébé en route, Rihanna prouve qu'elle maîtrise comme personne l’art de faire de sa vie une performance. En pleine lumière mais toujours sur ses propres termes, elle reste insaisissable, inattendue, et toujours aussi influente.