L’homme abandonné devant l’hôpital d’Avignon est décédé

Le jeune homme de 25 ans qui avait été abandonné nu et blessé le 8 septembre dernier devant les urgences d’Avignon a finalement perdu la vie dans la nuit de mardi à mercredi. Il avait été jeté d’un véhicule devant l’hôpital et avait été pris en charge par les soignants, présentant de nombreux hématomes et un traumatisme crânien. Il avait ensuite été déplacé vers l’hôpital de Nîmes où il avait été opéré.

Pour l’heure, les suspects sont toujours recherchés et une enquête, initialement pour “tentative de meurtre” et requalifiée en “meurtre”, a été ouverte. La piste d’un règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants serait privilégiée puisque le jeune homme originaire du quartier des Neuf-Peyre appartenait à l’univers de la drogue et avait été aperçu à plusieurs reprises dans des points de deals de la ville.