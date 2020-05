L’hydroxychloroquine interdite en France comme traitement contre le Covid-19 !

Le décret autorisant l’usage de l’hydroxychloroquine comme traitement contre le Covid-19 a été abrogé ce mercredi par le gouvernement.



Le “protocole Raoult” qui recommandait l’utilisation de chloroquine ou son dérivé l’hydroxychloroquine pour lutter contre le Covid-19 faisait débat depuis plusieurs mois. Une étude a cependant été publiée par Lancet (magazine médical renommé) révélant que ce traitement n’était pas efficace et pouvait même s’avérer dangereux.



En réponse, le Haut Conseil de la santé saisit par Olivier Véran a émis un avis négatif ce mardi sur le traitement en déconseillant l’usage hors essais clinique. De son côté, l’OMS avait déjà suspendu les essais cliniques le 25 mai dernier.



En accord avec ces avis, le gouvernement a donc interdit l’usage de l’hydroxychloroquine, plus connu sous le nom de Plaquénil, dans le cadre des essais clinique. Le gouvernement a également interdit les prescriptions de ce médicament en vente sous le nom de Kaletra, hors essais cliniques.



Des décisions qui vont très certainement convaincre Donald Trump et Jair Bolsonaro d’arrêter d’en faire la promotion.