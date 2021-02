Ligue 1 : l’OL assure l’essentiel à Dijon

Bousculés par une équipe dijonnaise courageuse, les joueurs de l’OL se sont imposés sur la plus courte des marques ce mercredi soir au stade Gaston-Gérard (0-1). Une victoire qui permet aux hommes de Rudi Garcia de conserver leur deuxième place et de rester au contact du LOSC.



Après une première mi-temps plutôt équilibrée, l’Olympique Lyonnais a pourtant su trouver la faille à la 22e minute. Bien servi par Karl Toko-Ekambi, Lucas Paqueta a inscrit son 2e but de la saison d’une frappe croisée à ras de terre. En seconde mi-temps, les joueurs de Rudi Garcia auraient pu faire le break à plusieurs reprises. Sur une pelouse en très mauvais état, les Lyonnais ont toutefois manqué de réussite. De son côté, le DFCO aurait également pu revenir à égalité sur plusieurs occasions.



Lyon assure l’essentiel avec une troisième victoire consécutive. Prochain rendez-vous ce samedi soir contre Strasbourg (19h). Un match à suivre en direct et en intégralité sur Tonic Radio !