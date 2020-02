Ligue 1 : l’OL cale de nouveau contre Amiens

L’Olympique Lyonnais a fait match nul contre Amiens (0-0) ce mercredi soir dans le cadre de la 23ème journée de Ligue 1. Les Gones perdent encore des points importants en vue du podium.



Dans un Groupama Stadium clairsemé, c’est Amiens qui a mieux débuté cette rencontre en ayant la possession du ballon lors du premier quart d’heure. Si Lyon a réussi à reprendre le contrôle des opérations, les hommes de Rudi Garcia se sont toutefois créés une seule occasion lors du premier acte, par l’intermédiaire de Bertrand Traoré sur un coup franc direct. Mais Régis Gurtner a réalisé un bel arrêt avant qu’Anthony Lopes claque lui aussi un beau tir de Serhou Guirassy. Ces deux petites occasions auront été les seules d’une première période insipide (0-0).



Dès le début du second acte, les Lyonnais essayent de se montrer plus présents offensivement, mais systématiquement, une erreur technique annihile chacune de leur action. Rudi Garcia décide alors d’opérer un double changement en faisant entrer en jeu Rayan Cherki et Thiago Mendes (65e). C’est justement le premier nommé qui va se montrer dangereux dès son entrée en jeu avec une reprise sur le poteau à la suite d’un beau centre de Jason Denayer (72e). Avant de voir Régis Gurtner repousser sa magnifique frappe de 25 mètres qui filait dans la lucarne amiénoise (78e).



Dans un stade qui a montré sa colère contre ce non-match des Gones, aucune des deux équipes n’a réussi à prendre l’avantage. Ce score nul et vierge (0-0) est une très mauvaise affaire pour les Gones qui sont toujours sixièmes, à sept points de Rennes, troisième. Les Lyonnais se déplaceront au Parc des Princes dimanche prochain (21h).