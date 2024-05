Ligue 2 : l’ASSE fait nul à domicile face à Rodez et perd sa place de dauphin avant la dernière journée

L'AS Saint-Etienne a fait match nul 1-1 face à Rodez ce vendredi soir au stade Geoffroy-Guichard à l'occasion de la 37e et avant-dernière journée de Ligue 2. C'est Nadé qui avait ouvert le score pour les Verts en première période (38') avant que Rajot n'égalise en seconde pour les visiteurs (79'). Un nul qui fait chuter les joueurs d'Olivier Dall'Oglio à la 3e place du classement puisqu'Angers a battu Annecy dans le même temps. Les Verts ne sont désormais plus maîtres de leur destin pour monter directement en Ligue 1. Il faudra espérer un nul ou une défaite des Angevins lors de la dernière journée de championnat vendredi prochain pendant que les Stéphanois devront gagner à Quevilly Rouen Métropole pour réintégrer ce top et monter directement dans l'élite sans passer par les playoffs, puis les barrages...

E.R