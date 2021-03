Ligue 1 : l’OL corrigé à domicile par le PSG

L’Olympique Lyonnais a été sévèrement battu par le PSG (2-4) ce dimanche soir au Groupama Stadium, en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Pendant près d’une heure de jeu, l’OL n’a tout simplement pas existé dans cette rencontre. Seul point positif de la soirée, la réaction des Lyonnais pour réduire le score en fin de match.



Le PSG a rapidement pris les commandes dans cette rencontre après l’ouverture du score de Kylian Mbappé (15′). Agressifs et disciplinés, les Parisiens doublent ensuite la marque par l’intermédiaire de Danilo (32′). Dépassés par les événements, les Lyonnais encaissent un nouveau but après la pause. Sur coup-franc, Angel Di Maria aggrave le score (47′) avant le 4e but de Kylian Mbappé (52′), bien lancé par Marco Verratti.



En fin de rencontre, Islam Slimani (62′), puis Maxwel Cornet (81′) réduisent la marque. Trop tard pour les Lyonnais qui s’inclinent logiquement dans cette rencontre.

🔚 @AliExpressFr vous présente la fin du match.



L'OL s'incline 4 à 2 face à Paris. #OLPSG pic.twitter.com/jbBZelWBel — Olympique Lyonnais (@OL) March 21, 2021