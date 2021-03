Limonest : la SAAMP de nouveau visée par un braquage

Dans la matinée de ce mercredi, la Société d’Affinage et Apprêts de Métaux Précieux (SAAMP), basée à Limonest, à de nouveau été la cible d’un braquage. En effet, un groupe de personnes armées et cagoulées a agressé un chauffeur de l’entreprise en s’attaquant à son fourgon blindé.



Selon les informations du journal Le Progrès, les malfaiteurs sont repartis les mains vides. Une voiture, appartenant probablement à ces derniers, a été retrouvée incendiée à Limonest.



La police judiciaire a ouvert une enquête pour mettre la main sur les braqueurs.



Pour rappel, la SAAMP avait été braquée fin janvier dernier. Les malfaiteurs avaient pris en otage le patron de l’entreprise, son fils et sa petite copine. Ils étaient repartis avec 50 kg d’or. 9 suspects ont été interpellés, il y a une quinzaine de jours, pour ce premier braquage.