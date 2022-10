L’OL continue de creuser, “un sentiment de honte”, Thiago Mendes encore fautif…Ce qu’il faut retenir de OL-Toulouse (1-1)

OLYMPIQUE LYONNAIS – TOULOUSE, 10ème journée de Ligue 1 : 1-1 (1-0). Buts : Tetê (2e) pour Lyon et Rafael (67e) pour Toulouse.

Toujours pas de sursaut

Malgré un but rapide (et un peu heureux) de Tetê, l’OL n’a jamais été capable d’emballer le match. Malgré une vingtaine de tirs, Lyon n’a pas été en mesure de doubler la mise et, au contraire, le TFC est revenu sur une de ses rares opportunités.

Encore une erreur de Thiago Mendès

Le but toulousain est parti d’une erreur de relance de Thiago Mendes. Fautif à Lens, fautif à Monaco, fautif à Lorient, fautif contre Toulouse… Avec le Brésilien, les matchs en défense centrale se suivent et se ressemblent. Cela devient intenable.

Thiago Mendes a réalisé sa 7e erreur amenant à un but adverse en @Ligue1UberEats depuis février 2022. @PSSportsFR #OLTFC — Stats Foot (@Statsdufoot) October 7, 2022

“Un sentiment de honte”

Les mots sont signés Alexandre Lacazette qui a terminé son court point presse d’après-match par cette sentence : “On doit tous se remettre en question, de tout en haut à tout en bas”.

Une ambiance à peine tendue

Il y a bien eu quelques minutes de grèves d’encouragement des Bad Gones et quelques banderoles vindicatives (: “Encore des mots, toujours des mots, les mêmes maux… Je ne sais plus comment te dire“, “Grosse ambiances depuis le début de la saison, des parcages pleins loin de la maison. Et si les supporters étaient les seuls garants de l’institution ?“) mais on a connu franchement pire comme ambiance après une série de mauvais résultats. Les supporters ont joué leur rôle de 12ème homme jusqu’au bout, avant de manifester plus franchement leur colère au coup de sifflet final.

« Encore des mots, toujours des mots, les mêmes maux, je ne sais plus comment te dire »



« Unis et déterminés à redorer le blason. Nous le sommes et vous ??? »



Les messages des deux virages avant #OLTFC pic.twitter.com/LfZ7kMXi6P — Elliot Rogliardo (@ERogliardo) October 7, 2022

Bosz peut-il tenir ?

De notre point de vue, la réponse est claire : non. Son équipe est en perdition, sans aucun collectif, et il est devenu criant qu’il ne pourra pas redresser la barre. L’OL a besoin d’un électrochoc, même s’il n’est absolument pas certain qu’il soit suffisant.

Julien Huët