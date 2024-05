Trophées UNFP : plusieurs stéphanois récompensés

À l'occasion de la cérémonie des trophées UNFP qui a eu lieu ce lundi, plusieurs joueurs de l'AS Saint-Etienne ont été récompensés dans les différentes catégories. Gauthier Larsonneur a été élu meilleur gardien de la saison en Ligue 2. Il est également présent dans l'équipe type de la saison avec son compère de la défense Anthony Briançon.

De plus, Irvin Cardona a remporté le trophée du plus beau but de la saison grâce au but de la victoire face à Bordeaux lors de la 33e journée de Ligue 2. Un astucieux ballon piqué à la 94e minute, au-dessus du gardien bordelais et de sa défense qui offrait une précieuse victoire aux verts dans la course à la montée.

M.D