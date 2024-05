Pas de récompense pour l’équipe de l’OL féminin à la cérémonie des Trophées UNFP

Hier a eu lieu la 32e cérémonie des Trophées UNFP, une grande soirée du football français au Pavillon d'Armenonville. Durant toute la soirée, les joueuses et joueurs qui ont marqué le championnat français lors de cette saison ont été récompensés. L'équipe de Sonia Bompastor, l'OL féminin, pourtant première au classement de la D1, n'a pas raflé les trophées cette année. La gardienne Christiane Endler, lauréate de l'an dernier, a été devancée cette année par celle du Paris FC, Chamaka Nnadozie.

Mais de nombreuses joueuses de l'OL féminin se sont retrouvées dans l'équipe type de la D1 Arkema. On y retrouve les défenseuses M'Bock et Carpenter, mais également les milieux de terrain Horan et Cascarino, et enfin l'attaquante Eugénie Le Sommer.