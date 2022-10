L’OL (F) bloque toujours en Ligue des Champions

L’OL Féminin a concédé le match nul sur la pelouse de la Juventus ce jeudi en Ligue des champions. Score final 1-1.



Après une bonne première période et un but inscrit par Lindsey Horan, les joueuses de Sonia Bompastor ont baissé de régime en seconde période. Sur un corner, Bonansea a vu son centre dévié par Melvine Malard dans ses propres filets (52e).



Les Lyonnaises ont tenté 22 frappes mais elles n’ont réussi à en cadrer que 4. Les Fenottes ont même perdu leur milieu néerlandaise Damaris Egurrola sur blessure, à cause d’un gros choc au genou.