L’OL féminin battu en finale de la Ligue des Champions

L'OL féminin n'a pas réussi à reconquérir la Ligue des Champions, qui reste la propriété du FC Barcelone. Poussé par un stade complètement acquis à sa cause, le Barça s'est imposé 2-0, grâce à un but de Bonmati (64e) et de Putellas (90e+5).

Nos joueuses s'inclinent en finale de la Champions League face à Barcelone. 😔



Tous fiers de votre parcours. ❤️‍🩹💙 pic.twitter.com/3svriMQTcB — OL Féminin (@OLfeminin) May 25, 2024