L’OL se fait peur mais s’impose 3-2 à Anvers pour clôturer sa préparation

Après les victoires face au Celtic samedi et face à La Gantoise mardi, l’Olympique Lyonnais clôture sa préparation par une victoire contre le Royal Antwerp FC (2-3). C’est la cinquième victoire de l’OL sur leurs six match amicaux.

Un premier acte sous le signe de l’efficacité

Moussa Dembélé ouvre le score dans un premier temps pour les Gones. Aouar récupère le ballon sur la droite et adresse un centre que Denayer prolonge au premier poteau, Dembélé conclut d’une tête puissante aux six mètres. Les Lyonnais profitent ensuite d’une erreur du défenseur central anversois qui dévie maladroitement le centre d’Aouar dans les filets de Matijas en voulant dégager au point de penalty. Le break est alors fait et les joueurs de Rudi Garcia rentrent aux vestiaires sur le score de 2-0, après un premier acte plutôt correct, marqué par le réalisme lyonnais.

Une 2ème période compliquée

De retour sur la pelouse, il faut attendre quatre minutes avant que l’OL n’agrandisse l’écart par Maxwell Cornet. L’international franco-ivoirien a bien suivi le tir trop croisé à ras de terre de Depay, et pousse le ballon au fond des filets, un but qui sauve une maigre prestation du joueur.

Les Belges se rapprocheront par deux fois des rhodaniens en fin de match avec Hongla qui réduit le score dans un premier temps à la 71ème, puis Buta à la 79ème. Les anversois ont bataillé jusqu’au bout pour arracher le match nul,…en vain. La défense de Garcia aura souffert des assauts belges mais n’encaissera miraculeusement que deux buts.

Une victoire donc en demi-teinte de l’OL, qui a montré une nouvelle fois des lacunes défensives et son irrégularité sur 90 minutes. Il reste maintenant une semaine aux joueurs de Rudi Garcia pour préparer la finale de Coupe de la Ligue, contre le PSG.