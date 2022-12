L’OL(F) s’incline face au PSG

L’OL Féminin s’est incliné ce dimanche dans le choc face au PSG. Une défaite 1-0 avec un but encaissé à 3 minutes de la fin par la meilleure buteuse de la D1, Diani.



Avec cette défaite, le PSG passe devant l’OL au classement et devient champion d’automne avec 1 point d’avance. Après la rencontre, la coach de l’OL, Sonia Bompastor avait le sentiment que le résultat était “”un peu cruel même si le haut niveau c’est aussi faire preuve d’efficacité”.



L’OL Féminin était invaincu à domicile en championnat depuis 94 matchs et une victoire déjà du PSG.