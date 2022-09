L’OM enchaîne une deuxième défaite en Ligue des Champions

Pour sa première de la saison en Ligue des Champions au stade Vélodrome, l’OM s’est incliné face à l’Eintracht Francfort (0-1). Les phocéens enchaînent un second échec de rang et pointent à la dernière place du groupe D.

Si l’OM se porte bien en championnat (5 victoires consécutives), ça se complique en Ligue des Champions. Après avoir concédé une première défaite sur la pelouse de Tottenham (2-0) lors de la première journée, les hommes d’Igor Tudor ont une nouvelle fois chuté ce mercredi contre la formation de Francfort (0-1). L’OM concède la deuxième défaite de sa saison toute compétition confondue. La conséquence est directe puisque Marseille est lanterne rouge du groupe D avec aucun point pris en deux matchs. Il faudra réagir dès ce week-end en Ligue 1. Le club phocéen reçoit le Stade Rennais samedi 18 septembre à 15 heures pour la 8e journée de championnat.

Une prestation trop fragile

Le but de Jesper Lindström (42′, 0-1) juste avant la pause a cueilli à froid une équipe marseillaise qui n’a pas proposé grand chose en première période. Pendant les 45 minutes suivantes, Dimitri Payet et ses hommes n’ont pas fait mieux. Ils ont même échappé au pire. Dans les dix dernières minutes de la rencontre, ces derniers s’en sont très bien sortis après un but refusé, car signalé hors-jeu pour l’histoire de quelques centimètres, de Daichi Kamada (79′). Celui-ci s’est heurté à plusieurs reprises face à Pau Lopez. Le gardien a sauvé la baraque marseillaise. Sur le terrain également, les joueurs de l’OM vêtus de blanc ont fait grise mine. Un manque criant d’agressivité, des imprécisions techniques ou encore des tentatives bien trop timides, à l’image de Jonathan Klauss ou encore Alexis Sanchez qui a cédé sa place en cours de jeu, ont été à déplorer. Dans le jeu, il s’est agit d’un bref copier-coller du match effectué contre Tottenham. Brouillon sur la forme comme dans le fond.

La stat qui fait mal

En phase de groupe de la Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille a perdu 13 de ses 14 derniers matchs. Une statistique qui laisse à désirer quant à l’avenir du club phocéen au sein de la compétition. Prochaine rencontre fixée au 4 octobre à 18 h 45 au stade Vélodrome pour la réception du Sporting Portugal. De son côté, l’équipe portugaise s’est imposée face à Tottenham (2-0).