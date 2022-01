Lugny – Montbellet : le corps d’Anthony Lambert retrouvé nu et sans vie dans un champ

Anthony Lambert avait disparu du camping Les Voiles de Lugny, situé dans la commune du même nom, le 31 décembre 2021 et n’avait plus donné de signes de vie depuis, jusqu’à ce que son corps, nu et sans vie, soit retrouvé ce dimanche par des chasseurs partis en reconnaissance pour effectuer une battue dans la journée dans un champ situé au hameau de Mercey, sur la commune voisine de Montbellet, indique Le Journal-de-Saône-et-Loire.

Les gendarmes de l’identification criminelle de Mâcon ont été dépêchés sur place et le parquet de Mâcon a indiqué qu’un premier examen du corps ne laisse pas apparaître de traces de coups et ni supposer l’intervention d’un tiers. Mais une autopsie va tout de même être pratiquée ce lundi pour connaître les causes réelles du décès du jeune homme de 17 ans.